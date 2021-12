"Voxination": a-capellagroep geeft gratis pop-upconcerten voor zorgpersoneel in West-Vlaanderen

Met "Voxination" willen Bart Van Synghel en zijn medezangers het zorgpersoneel van enkele zorginstellingen in West-Vlaanderen trakteren op een pop-up concert. "In 2019 zijn we gestart met onze groep, maar we hebben eigenlijk nog nooit echt een concert kunnen geven. Het eerste stond gepland op 27 november 2021, door de coronacrisis hebben we dat geannuleerd. Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten."

De groep van a-capellamuzikanten zal dit weekend 5 verschillende zorginstellingen bedanken. "We willen hen even een momentje van rust geven. In de eerste coronagolf applaudisseerde iedereen voor hen, maar met een concert van een 10 minuten kerstliedjes roepen we ook de warme en hartelijke sfeer van de tijd van dit jaar op."