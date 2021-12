Dader van vluchtmisdrijf in Ledegem geeft zichzelf aan bij de politie, na zwaar ongeval met fietser  

Vrijdagavond gebeurde in de Smissestraat in Sint-Eloois-winkel, een deelgemeente van Ledegem, een zwaar ongeval. Een fietser, een vijftiger, werd aangereden door een auto en kwam zwaar ten val. De bestuurster stopte niet na het ongeval en pleegde vluchtmisdrijf. Iets later zag een andere autobestuurster het slachtoffer liggen en verwittigde ze de hulpdiensten. De man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ondertussen is hij niet meer in levensgevaar.

Zondagnamiddag heeft de bestuurster uit Lendelede, die de man heeft aangereden, zichzelf aangegeven bij de politie. De vrouw werd ondervraagd en is nadien vrijgelaten onder voorwaarden. De reden waarom ze gevlucht is, is nog niet bekend. Het parket geeft daarover geen verder commentaar, omdat het onderzoek nog steeds loopt.