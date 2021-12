Boek met overzicht van alle 60 warme bakkers in Brussel: "Tartine en Boterham"

Tom De Vuyst is zo'n een nieuwe bakker. Op zijn eentje is hij begonnen met bakkerij "Kiekebich" in Anderlecht. "Ik bak maar 2 keer per week, ik doe alles helemaal alleen. Bovendien werk ik met zuurdesem, dus moeten de klanten 2 dagen op voorhand bestellen. Vroeger deed ik het management van muziekgroepen. Maar ik kreeg de passie voor bakken door de mensen van de Flietermolen in Tollembeek. Ik bak met bloem van hier: lokaal, biologisch en langzaam."