Engie vraagt nieuwe vergunning aan voor gascentrale in Vilvoorde, na eerdere weigering van Vlaamse regering

Minister Demir weigerde de vergunning omdat de stikstofuitstoot van de gascentrale te hoog is voor de Vlaamse normen. "De gascentrale zou 107.000 kilogram ammoniak per jaar uitstoten. In het dossier is ook nergens te vinden waarom die uitstoot niet kan worden verminderd", zei ze ten tijde van de weigering.

Engie/Electrabel, dat de vernieuwde gascentrale in Vilvoorde uitbaat, zal nu een nieuwe vergunning aanvragen. Dat heeft topman Thierry Saegeman gezegd in "De zevende dag" op Eén. "Wij hebben goed geluisterd naar de minister. Wij hebben begrepen dat zij het engagement dat wij hebben genomen om de uitstoot van stikstof en ammoniak te verlagen, niet in aanmerking heeft genomen bij de finale versie. De cijfers die geciteerd zijn in de vergunningsaanvraag, zijn daar niet weerhouden. Wij gaan dat engagement nu inschrijven in ons dossier."

Saegeman verwacht dat Engie/Electrabel het nieuwe dossier heel snel zal kunnen indienen, "een kwestie van weken". In eerste instantie gaat de aanvraag naar de bestendige deputatie van de provincie. Die kan de nieuwe aanvraag weigeren of goedkeuren. Als er beroep wordt aangetekend tegen die beslissing, komt het dossier op het bord van de Vlaamse regering.

Het zijn procedures die een tijdje kunnen duren, maar hoeveel tijd is er eigenlijk? De kerncentrales sluiten tegen 2025, tegen dan moeten die alternatieven er zijn. "Er is nog tijd", zegt Saegeman.