Snelle interventie bij vechtpartij door extra politiecontroles aan Stationsplein in Roeselare

Eind september kondigde de politie aan dat ze extra controles zouden uitvoeren aan het Stationsplein in Roeselare, omdat enkele horecazaken en buurtbewoners kloegen over overlast, vechtpartijen en openbaar dronkenschap. Die extra controles deden ze zowel fysiek als online en dat heeft volgens korpschef Neyrinck ondertussen zijn vruchten afgeworpen: "Dit voorval is één van de uitzonderingen in de laatste periode".

"Doordat we op de drukke momenten extra gaan inzetten op die cameracontroles kunnen we de patrouilles veel vlugger bijsturen. We hebben ook de opdrachten zodanig aangepast dat politiepatrouilles nu extra vaak daar passeren om een oogje in het zeil te houden. Door de vierde golf van de coronacrisis was het even wat rustiger, maar nu met de eindejaarsfeesten en de kerstsfeer is er terug wat meer drukte. Daarom gaan we voorlopig verdergaan met deze extra controles", besluit korpschef Neyrinck.