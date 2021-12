Groen wil goudfabriek in het centrum van Antwerpen weg en voert actie tegen verlenging vergunning

Het bedrijf Value Trading is al sinds 2002 actief in het centrum van de stad en er werken 26 mensen. Om het goud en de andere edele metalen te smelten, gebruikt het bedrijf sterk bijtende zuren zoals zoutzuur en salpeterzuur, en daar ligt volgens Groen het probleem. Er worden elke week grote hoeveelheden zuren geleverd met tankwagens, en dat zorgt volgens hen voor overlast in de buurt. Volgens Ilse Van Dienderen (Groen) klagen buurtbewoners geregeld over prikkende ogen, en zijn ze bezorgd over hun gezondheid. Vorige maand nog was er een protestactie tegen het bedrijf van tientallen joods-orthodoxe buurtbewoners.