Inzamelpunt voor slachtoffers van overstromingen wil 50 vuurtjes verzamelen, maar vertrekt naar Trooz met meer dan 200 stuks

"Het is heel duidelijk, iedereen wil warmte geven", vertelt Tongenaar Brecht Vandenbergh dankbaar. "We zijn deze inzamelactie gestart en verwachtten in het beste geval 50 vuurtjes te krijgen, en kijk ons hier nu staan", glundert hij. Hij toverde zijn carport om in een inzamelpunt waar mensen van in de buurt hun warmte kwijt konden.