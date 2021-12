Landbouwer spot wagen tot het dak onder water in sloot in Keiem en slaat alarm, bestuurder zit gewoon thuis

De politie onderzoekt nu verder waarom de bestuurder niet zelf belde nadat de wagen in de sloot was beland. Vast staat dat de auto van de Tervaetestraat kwam en richting Schoorbakke reed, maar in de zachte berm belandde en zo in het water werd gekatapulteerd.

Door de sterke stroming was de auto al afgedreven en dreef hij met de neus in de andere rijrichting in het water. Als de bestuurder nadien op eigen kracht - en met een kletsnat pak - zonder hulp te voet naar huis is getrokken legde die wellicht een lange afstand af. Er wordt onderzocht of de bestuurder een GSM bij zich had en of hij gedronken had.