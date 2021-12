Man stopt tot tweemaal toe niet voor alchoholcontrole in Houthulst, politieman gewond aan de hand

Rond 2 uur 's nachts had politie Polder in het kader van de BOB-campagne een controlepost opgezet in Houthulst. Terwijl ze iemand aan het controleren waren, reed de man van 28 voorbij in een nogal opvallende rijstijl en met behoorlijk wat lawaai. De politie kon hem niet meteen stoppen. Een kwartier later passeerde hij opnieuw, en toen liep het fout.