Meer dan 200 helpers in Nationaal Park Hoge Kempen mochten hun kerstboom zelf uitgraven

"We staan hier in heide en duingebied in Oudsbergen", begint Luc Flipkens van Nationaal Park Hoge Kempen. "Het is belangrijk dat het niet verandert in bos en daarom moeten alle dennen weg hier. In plaats van ze eruit te halen en te versnipperen, willen we mensen de kans geven ze mee naar huis te nemen en te versieren." Een actie die heel enthousiast werd onthaald, want alle 200 plaatsen waren al snel volzet.