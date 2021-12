Minister Peeters wil snelheidsaanpassingen na vijfde dodelijk ongeval op 8 jaar tijd op Genkse baan 

"Er ligt al van in 2009 een studie klaar over het ondertunnelen van deze weg", vertelt buurtbewoner Monachesi. Minister Peeters was daar niet van op de hoogte, maar wil het zeker bekijken. "De focus ligt op het zo snel mogelijk veilig maken, maar op lang termijn moeten we de studie zeker bestuderen. We blijven ook in overleg met de buurt, zeker als in de toekomst de werken aan de Noord-Zuidverbinding starten."