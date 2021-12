Monument "5x Beringen" krijgt mooie plek na herinrichting van markt

Nog steeds is er om de drie jaar een groot soort Spel zonder Grenzen dat wordt georganiseerd. Om de 18 jaar is het dus in België te doen. In 2016 was Beringen in België het gastland. Het gaat dan om een driedaags feest met als hoogtepunt het Spel zonder Grenzen. "In juli nodigt het Duitse Behringen bij Hainach ons opnieuw uit, daar gaan we er een lap op geven", lacht Claes enthousiast.