Mountainbikers hebben er 45 kilometer parcours bij om zich uit te leven in Schilde en 's-Gravenwezel

Mountainbiker Steven Oris uit Schilde is tevreden met het nieuwe parcours. "Ik ben gestart tijdens corona," zegt hij, " omdat ik technisch werkloos was en meer tijd had. Het is leuk om met een aantal vrienden een tochtje te doen, zeker als dat in de buurt kan." Hij heeft de nieuwe route vandaag meteen al uitgetest met z'n makkers. " En natuurlijk mogen we niet vergeten om daarna iets te gaan drinken, " voegt hij er nog aan toe."