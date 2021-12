Nieuw-Caledonië blijft Frans: inwoners van eilandengroep in Stille Oceaan stemmen tegen onafhankelijkheid

In Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, heeft een overgrote meerderheid zich in een referendum uitgesproken tegen onafhankelijkheid. Nieuw-Caledonië blijft dus Frans. "Al blijft de vraag wat het resulaat waard is, want een recordaantal mensen is niet gaan stemmen", zegt correspondent in Frankrijk Frank Renout.