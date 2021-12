Nieuw: geen omikronbesmetting in school in Bekkevoort

De afgelopen week zijn 66 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd in Bekkevoort, waaronder een besmetting met omikron in de gemeentelijke basisschool. In totaal zijn in de aangrenzende steden en gemeenten 829 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dit is ten opzichte van de week voordien een daling van 20 procent. Bekkevoort is de enige gemeente waar geen daling is vastgesteld, wel een status quo.