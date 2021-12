Overleden kinderen herdacht op Wereldlichtjesdag, ook op vele plaatsen in Vlaanderen

Afgelopen avond maakten we de vroegste zonsondergang van het jaar mee. In deze donkere periode wordt stilgestaan bij het te vroege overlijden van kinderen. Om de nabestaanden een hart onder de riem te steken, werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen, om 19 uur, lichtjes aangestoken.

Zo ook in Leuven. In de Vlaams-Brabantse stad werd een sereen lichtritueel georganiseerd op de verschillende begraafplaatsen en in 215 Leuvense straten werden kaarsjes aangestoken.