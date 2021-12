Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert betwist coronapas: “QR-code bevat meer informatie dan je ziet in de app”

“Vooreerst zijn we een privacy-organisatie, maar onze dagvaarding bevat meerdere elementen," duidt hij in "De zevende dag". "Eigenlijk is het probleem tweeledig: je hebt een privacy aspect en een ethisch aspect. De maatschappij lijkt op een korte tijd verschoven."

"We moeten onszelf de vraag stellen of het oké is dat we onze medische status moeten delen met een andere privépersoon. In de westerse democratie is dit ongezien, in tegenstelling tot Chinese systemen”, aldus Dobbelaere-Welvaert. “Privacy is niet absoluut, een inbreuk kan proportioneel zijn, maar volgens de beschermingsgegevensautoriteit is dit voor het CST niet het geval.”