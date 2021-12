Amerikaanse auteur Anne Rice (80), bekend van "Interview with the vampire", is overleden

Rice schreef ook meerdere boekenseries, waaronder "The vampire chronicles" en "The lives of the mayfair witches". Onder het pseudoniem Anne Rampling schreef ze ook erotische fictie. Veel van haar boeken zijn ook vertaald in het Nederlands, waaronder "Dagboek van een onsterfelijke' of "Het heksenuur".



Rice wordt tijdens een besloten ceremonie bijgezet in het mausoleum van de familie in New Orleans.