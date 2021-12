Spektakel op Wintermagie Tienen

Het spektakel lokte heel veel mensen naar buiten. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze buiten kwamen. Erik Massouls vond het indrukwekkend: "Het is wel koud en het risico om iets te gaan drinken pakken we nog niet." Steven Moens vond het geweldig: "We hebben gedronken bij Tinne, de sfeer is ongelooflijk, ik heb nog nooit zo veel mensen gezien in de winter in Tienen, prachtig spektakel".