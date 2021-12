Stad Gent wil mensenrechten hogerop de agenda plaatsen: "Stad mag vooral zelf niet bijdragen aan schending"

"We hebben vooral de contouren uitgewerkt," zegt Wies De Graeve, "dat gaat over dienstreizen, bezoeken aan bepaalde deligaties, deelnames aan evenementen etc. Als er daar bepaalde vraagstukken zijn, dan springen wij bij. Eerst en vooral moet de stad zelf zorgen dat ze niet bijdragen aan de schending. Daarnaast bekijkt de stad Gent hoe ze ertoe kunnen bijdragen dat mensenrechten elders gerespecteerd worden. Het is niet omdat de mensenrechten ergens geschonden worden, dat je er niet meer op missie mag. Als men naar zo'n gebied gaan, dan moeten ze niet doen alsof het business as usual is, maar kunnen ze bijvoorbeeld met middenveldorganisaties en activisten praten."