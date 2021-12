Twee avonden op rij incidenten met jongeren op ijspiste in Kapellen: vier Nederlanders zijn opgepakt, 1 jongere krijgt een plaatsverbod

De uitbater Layla Rielants, van KapAlpen wil strikte afspraken met de politie en het gemeentebestuur tijdens een overleg morgennamiddag. Want volgens haar is de agressiviteit nog nooit zo groot geweest. "Wij lopen de hele dag rond om mensen te sensibiliseren om hun mondmasker te dragen en om met 6 aan tafel te zitten, "zegt ze, "maar op een bepaald uur is de drank in de man, en is er geen houden meer aan. Dan is het moeilijk om de boel kalm te houden."