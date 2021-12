Twee verdachten opgepakt voor mishandeling van 74-jarige dakloze in Kinrooi

Dat liet het parket van Limburg zaterdag weten, maar persmagistraat Katrien Truyen voegde eraan toe dat de ware toedracht van de feiten verder onderzocht moet worden. Er circuleert een filmpje van de ernstige mishandeling.

De man lag te slapen in de Lourdeskapel in Kinrooi toen hij iets voor 7 uur door het tweetal gewekt werd. Ze vroegen of hij geld nodig had. Het slachtoffer antwoordde hierop negatief. Het tweetal vertrok en keerde even later terug. Ditmaal werd het slachtoffer bedreigd en vroegen de verdachten geld. De man zei dat hij geen geld had en moest daarop klappen en stampen incasseren. Het duo vluchtte weg in onbekende richting.

Het slachtoffer kon hulp vragen in een krantenwinkel in de buurt. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Politie Carma en het parket van Limburg lanceerden een oproep tot getuigen die de feiten zagen gebeuren of meer informatie kunnen verstrekken. Getuigen kunnen zich op het nummer 089-391410 melden.