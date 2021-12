Uitslaande brand in de Gentse haven door brandend plastic is onder controle

In de Gentse haven brak zondag in de late namiddag een afvalbrand uit. De harde plastic veroorzaakte een hevige rookontwikkeling. Door de wind werd de rook in noordoostelijke richting geblazen.

Er werd gevraagd aan de omwonenden in de buurt van Desteldonk en Sint-Kruis-Winkel om ramen en deuren gesloten te houden.

Rond 18 uur was de brandweer van Gent al aan het nablussen. Rond 19 uur was de brand onder controle, bevestigt de brandweer. Volgens de woordvoerdster van de Gentse brandweer, Anouk Veyt, zou het om een accidentele brand gaan.