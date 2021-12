Minister Van Quickenborne (Open VLD) over overbevolking gevangenis Antwerpen: "Slachtoffer van succes van Sky ECC"

De overbevolking in de gevangenis van Antwerpen is onder meer te wijten aan het grote succes van "operatie Sky". Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Twee weken geleden schreef het controleorgaan van de gevangenissen een open brief omdat ze zich zorgen maken over de situatie in de Antwerpse gevangenis. "Er zitten 212 verdachten in voorlopige hechtenis door Sky ECC, we zijn het slachtoffer van ons eigen succes", aldus de Justitieminister.