"Net Ieper na WO I, helemaal platgebombardeerd": correspondent Björn Soenens in Kentucky, na de verwoestende tornado's

"Het is een heel vreemd aanzicht, een spookgebied", zegt correspondent Björn Soenens, die in Kentucky is. "Als we hierdoor rijden, zien we gebieden die onaangeroerd gebleven zijn. Andere gebieden die in het traject van de tornado's lagen, zijn gewoon van de aarde weggeveegd. Het is hier gitzwart, er is geen stroom, geen water, geen internet. Van Mayfield blijft niks over. Het lijkt wel Ieper na de Eerste Wereldoorlog, helemaal platgebombardeerd."