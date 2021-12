Weggezakte vrachtwagen staat weekend lang vast in de modder: Berm en wegdek moeten hersteld worden

Ondertussen is het wegdek beschadigd. Op verschillende plaatsen is het verzakt en gebroken, want het zou niet de eerste vrachtwagen zijn die zich daar vastreed. Afgelopen week kwamen er 5 vrachtwagens vast te zitten in de Burgweg in Adinkerke. Blijkbaar zou het probleem liggen bij de GPS, die verwarring veroorzaakt tussen de huisnumers 3 en 6 in de Burgweg, waardoor de chauffeurs in het verkeerde, doodlopende straatje rijden.

Schepen van Openbare Werken, Wim Janssens (ACT!E) had nog geen berichten of klachten binnengekregen over de slechte staat van het wegdek. "De velden zijn op dit moment allemaal modderpoelen, als een vrachtwagen dan op de berm rijdt, zakt die na deze weersomstandigheden naturlijk verder weg. We zullen de situatie deze week opvolgen."