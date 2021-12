Kaarsjes voor overleden kinderen op Wereldlichtjesdag: "Op dagen als deze voel je je niet alleen"

Het is belangrijk dat we hier voldoende aandacht aan blijven schenken, zegt Ver Braeken. "Het is voor veel mensen nog altijd moeilijk om iemand aan te spreken die een zwaar verlies heeft meegemaakt. Er is schroom, angst, zeker als het gaat om een ouder die een kind verloren heeft, dat is de omgekeerde wereld. Maar spreek hen aan, ga vol warmte het gesprek aan."

Maar hoe doe je dat, want dat is inderdaad niet gemakkelijk. "In de eerste plaats draai je het het best om. Laat hen hun verhaal proberen te vertellen. Luister gewoon en laat hen vertellen. Zo kan je proberen op weg te gaan." Als moreel consulent begeleidt Ver Braeken ook afscheidsceremonies na een overlijden. Ook daar voelt ze dat dat hetgene is waar nabestaanden iets uit putten: "Dat doet deugd, dat iemand kan vertellen. Ze zien zo dat er veel mensen zijn, dat er mensen zijn die aan hen denken."