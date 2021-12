Ooit jongste bisschop van Spanje uit functie ontheven na huwelijk met auteur van erotische romans

Xavier Novell was op 41-jarige leeftijd de jongste bisschop van Spanje geworden en gold als een rijzende ster in de Spaanse Katholieke Kerk. Eind augustus was de affaire rond zijn persoon losgebarsten. Toen raakte bekend dat de nu 52-jarige bisschop om persoonlijke redenen ontslag had genomen. Al snel lekte uit dat hij een relatie had met Silvia Caballol Clemente, een psychologe en auteur van verscheidene erotisch-satanische romans.als "De hel van Gabriel's lust" uit 2017.



Op de site van haar uitgever Lacre wordt Caballol Clemente omschreven als een "dynamische en onconventionele auteur die haar weg heeft gemaakt in de moeilijke wereld van de literatuur om al onze morele en ethische beschouwingen overhoop te halen".