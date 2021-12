2 marathons per dag door de Alpen, 30 dagen lang: nieuwe docu over krachttoer van ultraloper Karel Sabbe uit Waregem

Sabbe brak al eerder twee records in dezelfde categorie. Zo liep hij in 41 dagen de Appalachian Trail, een trektocht van 3.500 kilometer aan de oostkust van de Verenigde Staten. Zijn tempo is daardoor te vergelijken met twee marathons per dag.

In zijn nieuwe YouTube-documentaire "Solace - Running the Alps in 30 days" kan je nu bekijken hoe Sabbe de fastest known time neerzette op de Via Alpina.