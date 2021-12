Jack Russell valt in regenput en zwemt twee uur lang voor zijn leven tot brandweer hem komt redden

De baasjes van de hond waren bezig hun marktkraam in orde te brengen toen ze merkten dat ze hun hond, een Jack Russell van 15 jaar oud, al even niet meer gezien hadden. Door een probleem met de regenput aan hun huis in de Klarewal in Alveringem, lag die put open.

Ze hadden hun hond wel horen blaffen maar dachten dat het dier in de tuin aan het lopen was. Toen ze toch gingen kijken, troffen ze de Jack Russel aan in de regenput. De viervoeter lag 4 meter dieper te spartelen in het water en was amper zichtbaar. Vermoedelijk zat de hond toen al zo'n 2 uur in het water.