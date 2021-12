90 uur werkstraf voor brandstichting in jeugdhuis van Izegem

Op 2 januari zat de man van 19 jaar samen met een vriend aan de picknicktafel van het jeugdhuis "De Tunne" openlijk met vuur te spelen. Het vuur sloeg van de picknicktafel over naar het gebouw en dat raakte zwaar beschadigd door de brand. Het duo had er toen zelfs een filmpje van gemaakt en dat gedeeld via de sociale netwerksite Snapchat.

De jongeman moet 20.000 euro betalen aan de verzekering van het jeugdhuis en daarbovenop nog eens meer dan 11.000 euro aan het jeugdhuis zelf. De vzw van jeugdhuis "De Tunne" heeft sinds de brand tijdelijk onderdak gekregen van de stad Izegem op een andere locatie.