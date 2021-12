5 maanden na Waalse watersnood ruimen Vlaamse vrijwilligers nog élk weekend puin: "Hier zijn handen te kort"

Even later zitten we in de “klusbus” van Philippe Duquesnoy, de bezieler van “TeamEclairs”: “We rijden naar een wijk die nog afgesloten is, de nieuwe brug ligt er al, maar is nog niet in gebruik.” Het moet een romantische plek zijn geweest aan de oevers van de Vesder. Na omwegen doemen er enkele spookhuizen op. Afgelopen zomer stonden ze drie meter onder water. De bewoners hebben elders onderdak gezocht, tijdelijk of definitief.