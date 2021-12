"Ik neem mijn verantwoordelijkheid, nu is het aan anderen": ex-voetbalmakelaar Veljkovic doet in "Pano" zijn verhaal 

Dejan Veljkovic spreekt. En hij heeft veel te vertellen. De corrupte spelersmakelaar is jarenlang aangeduid als spilfiguur in het voetbalschandaal "Operatie Zero". Maar Veljkovic is niet van plan om als enige in het verdomhoekje te gaan staan voor de fraude van de afgelopen jaren. Hij heeft weinig goeds over voor de andere betrokkenen die al die tijd enkel naar hem wezen: "Met wat zijn die bezig?"

Drie weken geleden keurde het federaal parket finaal een deal goed met Veljkovic. Als eerste spijtoptant ooit opende hij zijn frauduleuze boekhouding voor het gerecht, in ruil voor een forse strafvermindering. Tussen november 2018 en september 2020 legde Veljkovic 47 verklaringen af aan justitie. Aan de redactie van "Pano" doet hij voor het eerst zelf uitgebreid zijn verhaal, dat vanavond om 21u30 wordt uitgezonden op Eén.