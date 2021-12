Acht doden in kaarsenfabriek Mayfield, gouverneur Kentucky hoopt op wonder

"We hopen nog altijd op een wonder, dat we meer mensen terugvinden en de dodentol hopelijk geringer is dan verwacht", zei gouverneur Andy Beshear zondag tijdens een bezoek aan Mayfield.

Beshear gaat er nog steeds vanuit dat de tornado's in zijn staat vele tientallen mensenlevens hebben geëist. Bevestigde cijfers over doden, gewonden en vermisten zijn er nog steeds niet. "De omvang van de verwoestingen maakt het moeilijk om concrete cijfers te hebben", zo verklaarde de gouverneur.

Zo blijft Beshear voorzichtig over het aantal slachtoffers dat in de nacht van vrijdag op zaterdag viel in de kaarsenfabriek in Mayfield. De fabriek, waar in de aanloop naar de feestdagen de klok rond werd gewerkt, is met de grond gelijk gemaakt. Er zouden 110 mensen aan het werk zijn geweest. Er werd gevreesd voor 70 doden.

Een woordvoerder van het bedrijf meldt dat acht werknemers zijn overleden en slechts acht anderen nog steeds worden vermist, maar de gouverneur wacht nog op bevestiging. "Ik bid dat de oorspronkelijke schattingen foutief waren. Als dat zo is, dan is dat geweldig, maar het is nog veel te vroeg".