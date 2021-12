Een peiling, discussies over de kernuitstap, hommeles bij Antwerpse Open VLD: veel kopzorgen voor partijvoorzitters

Het afgelopen weekend was de uitloper van een tumultueuze politieke week. Een week die werd afgesloten door een peiling van Het Laatste Nieuws en VTM. Daardoor werd het voor enkele voorzitters zelfs een weekend wonden likken. Bij Conner Rousseau van Vooruit mag je dat zelfs letterlijk nemen: hij lag te herstellen van een pijnlijke operatie, zodat hij van de goede resultaten (zijn partij gaat "vooruit" en twee boegbeelden onder wie hijzelf komen in de top 3 terecht) maar weinig kon genieten.

Wie daar wel de kans toe kreeg, was de kersverse voorzitter van de PVDA-PTB, Raoul Hedebouw, in het Nieuws van VTM. Nog voor hij goed en wel voorzitter is, scoort zijn partij in de peiling in Vlaanderen beter dan de Groenen, in Brussel even goed als de PS en in Wallonië blijft

ze de derde partij na de PS en de MR.