Antwerpse politie rolt vrouwelijke bende "shouldersurfers" op: 9.000 euro cash, champagne en dure wijn gevonden

"Afgelopen zaterdag hebben we in de buurt van Charleroi een huiszoeking kunnen doen en 3 verdachten kunnen arresteren. We hebben daar een hele grote som geld gevonden en ook zaken die zijn aangekocht met de bankkaart van slachtoffers die ze eerder gestolen hadden", vertelt Bruyns.

Zo is er 9.000 euro cash geld gevonden. De speurders namen ook tal van spullen in beslag die wellicht aangekocht werden met gestolen bankkaarten. Het gaat over kledij, handtassen, flessen dure wijn, champagne, sterke drank en sigaretten.