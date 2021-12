Auto botst tegen elektriciteitspaal in Rijkevorsel, bestuurder "slechts" lichtgewond 

Rond 16.30 uur is er een spectaculair verkeersongeval gebeurd op Bolksedjik in Rijkevorsel. Een auto ging er uit de bocht, botste tegen een elektriciteitspaal en tenslotte tegen een duiker. De auto werd tot schroot herleid. De bestuurder raakte als bij wonder slechts lichtgewond maar werd niet overgebracht naar het ziekenhuis.