Onrust in de cyberwereld: beveiligingslek gevonden in veelgebruikte software 

Log4j klinkt waarschijnlijk niet bekend in de oren, maar het is wel alomtegenwoordig. Wat is het nu juist? “Log4j is eigenlijk een logboek dat bijhoudt wat je programma doet”, legt computerwetenschapper Jeroen Baert uit. “Het is een heel oude en populaire digitale bibliotheek, dat dus toelaat om logs bij te houden.”