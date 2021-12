Bibliotheek Assenede bijna altijd open, ook als er geen personeel is

Een bibliotheek die open is terwijl er geen toezicht is van personeel kan een risico zijn. Alex Meulebroeck is er gerust in: "Je moet je aanmelden, je hebt die magneetkaart met code, wie er binnengaat is bekend." Bibliothecaris Nancy Vercamer voegt eraan toe dat de leden van de bibliotheek eerst info krijgen over het nieuwe systeem. Ze moeten ook een document ondertekenen dat zegt dat er camera's zijn en dat ze dus gefilmd worden als ze binnen gaan. Het zal ook verboden zijn om iemand binnen te laten zonder dat die zijn kaart inscant.