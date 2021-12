Boswachter met de dood bedreigd: Agentschap Natuur en Bos dient klacht in 

Voor de werkgever van de boswachter, het Agentschap Natuur en Bos, is daarmee een duidelijke grens overschreden. “Heel veel angst is er niet, maar wij eisen respect en hier trekken wij de lijn”, zegt Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos. “Wij laten onze mensen niet zo behandelen en dat hebben we zo als Vlaamse overheid beslist. Ik wil er wel aan toevoegen dat de meeste recreanten en de meeste bezoekers van onze natuur veel respect hebben voor onze natuurinspecteurs en boswachters. Het gaat om een absolute minderheid die geen respect heeft, maar die minderheid wordt wel groter. Daarom vinden we het nodig dat we een signaal stellen door onze grenzen duidelijk aan te geven.