11 boeken om te (her)lezen uit dat bijzondere jaar 2021

We blijven nog even in Nederland, waar de 24-jarige Lale Gül met haar debuut in een mediastorm belandde. "Ik ga leven" is deels autobiografisch en beschrijft hoe Gül haar plaats zoekt in Amsterdam, met aan de ene kant een bruisend nachtleven en aan de andere kant een streng-islamitisch gezin. Het gevoelige onderwerp leverde Gül bergen kritiek en zelfs doodsbedreigingen op.