De laatste lente van de dino's: studie bepaalt precieze tijdstip inslag moordende asteroïde

Die inslag vond plaats tijdens de overgang van het geologische tijdperk het Krijt naar het Paleogeen en de grens tussen die twee tijdperken, de Krijt-Paleogeengrens, is in gesteenten te vinden als een dunne afzettingslaag die enorm rijk is aan het zeldzame element iridium. Dat is afkomstig van de asteroïde die door de inslag verdampt is en zo het iridium verspreid heeft.

De inslag maakte een einde aan de niet-aviaire dinosaurussen en leidde tot de op twee na ergste uitstervingsgolf op aarde, waarin zo'n 75 procent van alle soorten uitstierven. In welke tijd van het jaar die rampzalige gebeurtenis plaatsgevonden heeft, was echter niet duidelijk.

De nieuwe studie die nu gepubliceerd is, is het resultaat van een langdurig onderzoek dat begonnen is in 2014. Daarbij werd een combinatie van traditionele en geavanceerde technieken gebruikt om aanwijzingen samen te brengen die het mogelijk maakten het seizoen te identificeren waarin de inslag had plaatsgevonden.