Gents rusthuis naar rechtbank voor onopzettelijke doding van 99-jarige bewoonster 

Een Gents rusthuis moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank na de moord op een bewoner vorige zomer. De feiten vonden in juli 2020 plaats. Een 61-jarige bewoner met psychische problemen drong de kamer van het slachtoffer meermaals binnen en takelde haar zwaar toe. Omdat er geen alarmsysteem in de kamer was, kon het slachtoffer niet om hulp vragen. Het slachtoffer overleefde de nacht, maar bezweek later in het ziekenhuis.