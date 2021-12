Dessert van het Jaar gaat naar sterrenchef Ralf Berendsen uit Lanaken: “Het is geen makkelijk nagerecht”

Het restaurant van Ralf Berendsen krijgt van Gault Millau een quotering van 17,5 op 20, dat is een half puntje meer dan vorig jaar. Ook Altermezzo uit Tongeren stijgt en krijgt een 16 en een half op 20. Restaurant Klost'r in Vlijtingen, in Riemst, is in Vlaanderen de ontdekking van het jaar. En een bijzondere vermelding ook voor Taratata in Hasselt, voor de bierkaart van het jaar.