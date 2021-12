Dierenopvangers ontfermen zich over gevonden honden in Geel: "Zo snel mogelijk baasje en hond herenigen"

Els Hoskens is één van die vrijwillige dierenopvangers. Zij heeft een hondenschool en is een hondeninstructeur. “Met mijn achtergrond ben ik de ideale kandidaat om het team te vervoegen. Als vrijwilliger kan je opgeroepen worden om een gevonden hond bij de politie, of mensen die de hond gevonden hebben, op te halen en te herenigen met de eigenaar. We hopen zo snel mogelijk de baasjes van de honden te vinden, want elke hond loopt een trauma op als die tijdelijk weg is van zijn baas.”