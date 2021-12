Kinderen vinden via DNA-databank donor terug: "Net als bij sociale media gooi je een deel van je privacy te grabbel"

"Je krijgt dan een doosje met daarin een buis waar je je speeksel in moet doen. Dat stuur je weer op." Wat je dan terugkrijgt is een volledige uiteenzetting van je DNA. Met andere woorden ook of je genetisch meer aanleg hebt voor bepaalde ziektes. "Borstkanker is een voorbeeld waarbij je DNA een sterk bepalende factor speelt," zegt Dieter Deforce. "Maar het is geen zwart-wit verhaal. Het is niet zo dat als je die mutatie hebt, je borstkanker zal ontwikkelen. Je hebt wel een verhoogde kans om het te ontwikkelen."