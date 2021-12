Eindelijk: een snelle rechtstreekse treinverbinding tussen Hasselt en Antwerpen

Een historisch moment voor Limburgse treinreizigers: voor het eerst in 33 jaar rijdt er opnieuw de hele dag door een snelle IC-trein tussen Antwerpen en Hasselt. “En dat werd hoog tijd”, vindt Peter Meukens. “Tot 1988 had een IC-trein iedere twee uur maar 49 minuten nodig voor een rit van Hasselt naar Antwerpen. Sindsdien gingen treinen steeds trager rijden. In 2014 werd het nog erger: je kon enkel nog kiezen tussen een te trage verbinding met overstap in Aarschot of een nog tragere rechtstreekse rit van ruim anderhalf uur met een lange omweg. Daar komt nu een einde aan.”