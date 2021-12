Geen zin in coronadiscussies tijdens de feestdagen? Deze tips helpen het kerstfeest gezellig te houden

“We hebben allemaal te maken met verlies, angst, het gevoel ‘gaan we ooit opnieuw het normale leven terugkrijgen?’”, voegt Ponnet nog toe. “Heel typisch als we heel angstig zijn, is dat we een externe oorzaak zoeken voor ons verlies. En het is dan heel makkelijk om die oorzaak bij de andere te leggen. Maar de oorzaak van het probleem vandaag is niet die andere persoon aan de kersttafel, de oorzaak is het virus. Kunnen we de schuld van alles wat vandaag zo moeilijk loopt, bij het virus houden? Als we daar zitten, kunnen we weer een stuk tot verbinding komen.”