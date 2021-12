Gault&Millau: Nuance in Duffel levert Chef van het Jaar, hoogste nieuwkomer is Hertog Jan in Antwerpen

In de gids zijn er 135 nieuwe adressen opgenomen, goed voor in totaal 1.375 namen, waarvan een deel stijgt qua score. "Het zijn mooie resultaten voor een sector die het natuurlijk heel moeilijk heeft in coronatijden, maar die ongelofelijk veel veerkracht vertoont", zegt Marc Declerck, de CEO van Gault&Millau. "Ik ben blij dat -na de lockdown- het publiek de weg naar de tafels weer heeft gevonden. Volgens sommigen was het zelfs een bestorming. Goed dat de passie van de chefs een publiek vindt. Velen hebben take away geprobeerd en uitgevoerd, maar gastronomieliefhebbers samenbrengen, daarvoor doen ze het toch."

Chef van het Jaar is Thierry Theys. De man achter het vuur van 'Nuance' in Duffel. Geen onbekende, wel integendeel, ook al tien jaar lang bezitter van twee sterren in de Michelin-gids, nu wordt hij ook intensief gelauwerd door Gault&Millau. "Ik had nergens op gerekend of gehoopt. En dan doet zo'n waardering zeer veel deugd. Ik denk dat we de prijs hebben gekregen door de gezonde evolutie die we de voorbije jaren hebben meegemaakt", zegt Theys.