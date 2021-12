Geboortestad Hoboken eert Frank Sinatra met standbeeld

In Sinatra Park, met uitzicht op de skyline van Manhattan, staat sinds zondag een levensgroot bronzen standbeeld van "The Voice". Het werk van kunstenares Carolyn Palmer toont de crooner met de illustere stem in een typische pose: losjes leunend tegen een lantaarnpaal, de ene hand in de broekzak, met de andere de rand van zijn hoed rakend.

Onder meer Sinatra's jongste dochter Tina woonde de ceremonie in de industriestad in de staat New Jersey bij. In haar toespraak getuigde ze dat haar vader vaak over zijn kindertijd in Hoboken sprak. Daar leerde hij zich te weren tegen pestkoppen en voor zijn vrijheid te vechten, aldus Tina.

Sinatra werd op 12 december 1915 geboren in Hoboken. Hij zong zich de eeuwigheid in met klassiekers als "New York, New York", "Strangers in the Night" en "My Way". Ol' Blue Eyes, zoals hij ook werd genoemd, verkocht zo'n 800 miljoen albums en speelde mee in bijna 60 films. Hij overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd in Los Angeles.